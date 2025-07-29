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Албанский экс-игрок «Ахмата» Бериша рассказал о дружбе с Мирлиндом Даку

Албанский экс-игрок «Ахмата» Бериша рассказал о дружбе с Мирлиндом Даку
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Бывший нападающий «Ахмата» Бернард Бериша рассказал, что поддерживает дружеские отношения с форвардом казанского «Рубина» Мирлиндом Даку.

— Конечно, мы с Даку общаемся – для меня он как брат. Мы хорошо общаемся, несколько раз виделись вне поля.

— Как он вам как футболист?
— Мирлинд – один из лучших нападающих чемпионата России и очень важный футболист для «Рубина».

— Наверняка вы слышали о скандале на Евро с его участием. Что можете сказать?
— Не могу говорить за Даку, лишь со своей стороны. Я уважаю Мирлинда, он мой брат. Поэтому я не могу говорить об этом эпизоде, — сказал Бернард Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

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