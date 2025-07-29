В «Зените» не исключили, что Данила Козлов вернётся в клуб

Главный тренер «Зенита-2» Константин Коноплёв сообщил, что воспитанник сине-бело-голубых, вингер «Краснодара» Данила Козлов ещё может вернуться в санкт-петербургский клуб. Козлов выступает за «Краснодар» с лета прошлого года. Ранее он играл за «Балтику».

– Верите, что Козлов ещё сможет вернуться в «Зенит» и закрепиться в основе?

– Конечно. Почему нет? Он воспитанник клуба, — приводит слова Коноплёва издание «Спорт день за днём».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 20-летний Данила Козлов провёл 23 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на счету полузащитника восемь игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом страны.