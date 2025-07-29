Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» не исключили, что Данила Козлов вернётся в клуб

В «Зените» не исключили, что Данила Козлов вернётся в клуб
Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Константин Коноплёв сообщил, что воспитанник сине-бело-голубых, вингер «Краснодара» Данила Козлов ещё может вернуться в санкт-петербургский клуб. Козлов выступает за «Краснодар» с лета прошлого года. Ранее он играл за «Балтику».

– Верите, что Козлов ещё сможет вернуться в «Зенит» и закрепиться в основе?
– Конечно. Почему нет? Он воспитанник клуба, — приводит слова Коноплёва издание «Спорт день за днём».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 20-летний Данила Козлов провёл 23 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на счету полузащитника восемь игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом страны.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Мантуан выразил желание сыграть в сборной Бразилии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android