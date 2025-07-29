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«Краснодар» — «Крылья Советов»: во сколько матч Пути РПЛ Кубка России, где смотреть онлайн

«Краснодар» — «Крылья Советов»: во сколько матч Пути РПЛ Кубка России, где смотреть онлайн
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Сегодня, 29 июля, стартует розыгрыш Пути РПЛ в Фонбет Кубке России сезона-2025/2026. В рамках первого игрового дня состоится матч «Краснодара» и «Крыльев Советов». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

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