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Сенников: для «Сочи» выезд на игру с «Динамо» должен быть воскрешением

Сенников: для «Сочи» выезд на игру с «Динамо» должен быть воскрешением
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился мыслями о предстоящем матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московское «Динамо» и «Сочи». Игра пройдёт сегодня, 29 июля.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» будет играть первым номером на своём стадионе, должны побеждать. У Карпина будут возможности посмотреть своих новичков. «Сочи» стартовал [в РПЛ] не очень удачно, семь пропущенных мячей — очень много. Для них этот выезд в Москву должен быть воскрешением, что надо что‑то менять, делать перестановки», — сказал Сенников в эфире «Матч ТВ».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Сине-бело-голубые в финале прошлого розыгрыша обыграли «Ростов» (4:3 пен.). Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз.

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