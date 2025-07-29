Сенников: для «Сочи» выезд на игру с «Динамо» должен быть воскрешением

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился мыслями о предстоящем матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московское «Динамо» и «Сочи». Игра пройдёт сегодня, 29 июля.

«Динамо» будет играть первым номером на своём стадионе, должны побеждать. У Карпина будут возможности посмотреть своих новичков. «Сочи» стартовал [в РПЛ] не очень удачно, семь пропущенных мячей — очень много. Для них этот выезд в Москву должен быть воскрешением, что надо что‑то менять, делать перестановки», — сказал Сенников в эфире «Матч ТВ».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Сине-бело-голубые в финале прошлого розыгрыша обыграли «Ростов» (4:3 пен.). Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз.