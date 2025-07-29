Солдатенко: я сторонник идеи, что могу пропустить и пять, если команда забьёт шесть

Вратарь московского «Торпедо» Ростислав Солдатенко прокомментировал результат матча 2-го тура Лиги PARI с «Нефтехимиком» (0:0).

— Здесь, в Нижнекамске, всегда тяжело играть, я уже прежде говорил об этом. Мяч редко добирался до меня. Один раз пробили, было несложно. Нападающий пробил прямо в меня, я просто стоял там, где надо (улыбается). Я всегда был сторонником идеи, что могу пропустить и пять, если моя команда забьёт шесть. Главное — три очка, которых на этот раз, к сожалению, не было. Да, понятно, ноль пропущенных — это, конечно, приятно, но намного приятнее набрать три очка.

— До шести голов нам пока далековато… С твоей точки зрения из ворот, что у «Торпедо» не получается именно в заключительной фазе атак? Достаточно подходов, хватает обострений, но мяч не идёт в ворота. Одна очко на старте — не лучший результат.

— Согласен, конечно, не лучший результат. Тяжело вскрыть такую оборону. Подходы были хорошие. Не хватало последнего паса в этой игре. Немного агрессии впереди, как по мне. Олег Георгиевич [Кононов] ещё скажет, что исправлять надо. Но это как по мне, что видно из ворот. Парни на поле, нападающие, конечно, лучше меня знают. Только этого не хватило, я думаю: последний пас, чуть агрессии и банального везения, — приводит слова Солдатенко официальный сайт клуба.