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Гришин оценил старт сезона в исполнении «Акрона»

Гришин оценил старт сезона в исполнении «Акрона»
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Бывший российский футболист Александр Гришин оценил старт сезона-2025/2026 в исполнении тольяттинского «Акрона». В 1-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «Акрон» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а во 2-м разгромил «Сочи» (4:0).

«Акрон» по большому счёту не изменился. Они играют в свой футбол. Могут разыгрывать мяч через короткий пас, но если сложно выходить из обороны, то могут просто выбивать мяч вперёд, чтобы Дзюба цеплялся за подбор. «Акрон» может играть в высокий прессинг, но и садиться в оборону тоже умеет. Крепкая команда», — заявил Гришин в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав четыре очка. Лидирует в чемпионате московский «Локомотива» (шесть очков).

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