Радимов — о «Спартаке»: даже при Зареме такого не было

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал ситуацию в московском «Спартаке». Он считает, что красно-белые делают всё возможное, чтобы разрушить своё историческое наследие.

«Спартак» делает все, чтобы утопить всё то, что было, — великолепную команду, в которой играли потрясающие игроки, которых любила страна, — и делает это с успехом. Он как игра «змейка» на телефоне — голова начала уже пожирать свой хвост. Всё то, что делалось хорошо, сейчас всё делается в обратном направлении. Я уже грешным делом даже нашёл какое-то интервью Заремы. А она говорит — за три года 0:3 — это то, к чему вы пришли. Прости господи, даже при Зареме такого не было», — цитирует Радимова «РБ Спорт».