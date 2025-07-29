Сергей Силкин рассказал, на какой позиции Зайнутдинов будет играть в «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин предположил, на какой позиции в команде Валерия Карпина будет играть новичок бело-голубых Бактиёр Зайнутдинов.

«Только время покажет, как можно оценить трансфер Зайнутдинова в «Динамо». Не каждый футболист попадает в свою команду. Но в России он засветился, и его знают, поэтому клуб решил его подписать. Мне кажется, что в «Динамо» Бактиёр будет полезнее слева в обороне и будет конкурировать со Скопинцевым. Карпину нужен был левый защитник, тем более он Зайнутдинова хорошо знает», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.