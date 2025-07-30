Бразилия — Уругвай: когда начнётся матч полуфинала Кубка Америки, где смотреть трансляцию

Сегодня, 30 июля, состоится второй полуфинальный матч Кубка Америки по футболу среди женщин между сборными Бразилии и Уругвая. Соревнование проходит в Эквадоре. Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск.
В ночь с 28 на 29 июля состоялся первый полуфинальный матч турнира, в котором встретились Аргентина и Колумбия. Основное время игры закончилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась колумбийская национальная команда (5:4).
Финальный матч Кубка Америки пройдёт 3 августа. Игра за третье место состоится 2 августа.
Последний раз данный турнир проводился в 2022 году. Его победителем стала сборная Бразилии.
Самые большие стадионы мира: