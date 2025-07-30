Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иокогама Ф. Маринос — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бразилия — Уругвай: когда начнётся матч полуфинала Кубка Америки, где смотреть трансляцию

Бразилия — Уругвай: когда начнётся матч полуфинала Кубка Америки, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 июля, состоится второй полуфинальный матч Кубка Америки по футболу среди женщин между сборными Бразилии и Уругвая. Соревнование проходит в Эквадоре. Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск.

Права на трансляцию матчей полуфинала Кубка Америки по футболу среди женщин в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Кубок Америки (ж) — 2025 . 1/2 финала
30 июля 2025, среда. 03:00 МСК
Бразилия (ж)
Не начался
Уругвай (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В ночь с 28 на 29 июля состоялся первый полуфинальный матч турнира, в котором встретились Аргентина и Колумбия. Основное время игры закончилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась колумбийская национальная команда (5:4).

Кубок Америки (ж) — 2025 . 1/2 финала
29 июля 2025, вторник. 03:00 МСК
Аргентина (ж)
Окончен
0 : 0
4 : 5
Колумбия (ж)

Финальный матч Кубка Америки пройдёт 3 августа. Игра за третье место состоится 2 августа.

Последний раз данный турнир проводился в 2022 году. Его победителем стала сборная Бразилии.

Календарь Кубка Америки (ж)
Сетка плей-офф Кубка Америки (ж)
Материалы по теме
«Пенальти на 120-й минуте убивают футбол». Масштабный вердикт по Евро-2025
Эксклюзив
«Пенальти на 120-й минуте убивают футбол». Масштабный вердикт по Евро-2025

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android