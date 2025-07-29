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Владелец «Акрона» Морозов: хочется стать чемпионами России в ближайшие шесть-семь лет

Владелец «Акрона» Морозов: хочется стать чемпионами России в ближайшие шесть-семь лет
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Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов предположил, когда его команда сможет стать чемпионом России по футболу. Напомним, клуб был основан в 2018 году.

— У вас недавно была цитата: вы бы хотели, чтобы «Акрон» стал чемпионом чуть раньше, чем «Краснодар». «Быки» стали чемпионами спустя 17 лет.
— Честно, очень хочется дожить. 17 лет — так долго, далеко. Конечно, всегда хочется.

— Если помечтать, то в ближайшие пять, 10 лет?
— Я думаю, шесть-семь лет, — приводит слова Морозова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав четыре очка. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив», имеющий в своём активе шесть очков.

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