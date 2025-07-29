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Экс-президент «Зенита» Туфрин раскритиковал игру Жерсона в первых матчах за команду

Экс-президент «Зенита» Туфрин раскритиковал игру Жерсона в первых матчах за команду
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Бывший президент петербургского «Зенита» Леонид Туфрин раскритиковал игру звёздного полузащитника Жерсона в первых матчах за петербургскую команду.

«Жерсон меня вообще не впечатлил. Многие начинают говорить: «Это же процесс адаптации, надо привыкнуть к российскому футболу». Ребят, вы купили футболиста за большие бабки. Он должен сразу же выходить и показывать, что из себя представляет. Между прочим, он игрок национальной сборной Бразилии. Что мы в нём увидели? Пока совершенно не впечатляет, и вряд ли впечатлит в будущем», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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