Экс-президент «Зенита» Туфрин раскритиковал игру Жерсона в первых матчах за команду

Бывший президент петербургского «Зенита» Леонид Туфрин раскритиковал игру звёздного полузащитника Жерсона в первых матчах за петербургскую команду.

«Жерсон меня вообще не впечатлил. Многие начинают говорить: «Это же процесс адаптации, надо привыкнуть к российскому футболу». Ребят, вы купили футболиста за большие бабки. Он должен сразу же выходить и показывать, что из себя представляет. Между прочим, он игрок национальной сборной Бразилии. Что мы в нём увидели? Пока совершенно не впечатляет, и вряд ли впечатлит в будущем», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.