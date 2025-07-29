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«Бешикташ» хочет взять Ренана в аренду, «Зенит» требует за защитника € 15 млн

«Бешикташ» хочет взять Ренана в аренду, «Зенит» требует за защитника € 15 млн
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Турецкий «Бешикташ» хочет взять защитника «Зенита» Роберта Ренана в аренду с необязательным правом выкупа, сине-бело-голубые требуют за игрока € 15 млн. Переговоры между сторонами продолжаются. Об этом сообщает турецкое онлайн-издание Sabah.

По данным источника, в «Бешикташе» Ренан хочет зарабатывать € 2 млн в год. Роберт присоединился к «Зениту» зимой 2023 года. В январе 2024 года 21-летний футболист перешёл в «Интернасьонал» на правах аренды. Минувший сезон защитник провёл в аренде в клубе «Аль-Шабаб».

В составе «Зенита» Ренан принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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