Алдонин: необходимо уважать мнение Роши, он искренне выступал за ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на новость, что защитник московского клуба Виллиан Роша попросил руководство отпустить его в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

«Незаменимых футболистов нет, но уход Роши из ЦСКА стал бы большой потерей. Надо учитывать, что Дивеев достаточно часто пропускает матчи по медицинским показаниям, а Роша играет постоянно. Его продажа может негативно сказаться на результатах ЦСКА. Оборона — структура игры, где меньше всего нужно экспериментировать. Роша искренне выступал за ЦСКА, поэтому необходимо уважать и его мнение тоже. Клуб примет правильное решение», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.