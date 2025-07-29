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Футболист «Балтики» Чивич: мы показали, что можем сражаться со всеми

Футболист «Балтики» Чивич: мы показали, что можем сражаться со всеми
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Боснийский защитник «Балтики» Элдар Чивич заявил, что калининградская команда может составить конкуренцию кому угодно. В первых двух турах Мир Российской Премьер-Лиги команда Андрея Талалаева набрала четыре очка, сначала сыграв вничью с московским «Динамо» (1:1), а следом разгромив «Спартак» (3:0).

«Я думаю, что каждый знает, что тренер Андрей Талалаев — это про физику, он подготовил нас, потому что знает, что мы должны бежать везде. Я думаю, что в двух матчах мы показали это и что можем сражаться со всеми», — приводит слова Чивича ТАСС.

В следующем туре РПЛ «Балтика» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.

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