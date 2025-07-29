Экс-президент «Зенита»: многие боятся критиковать Семака, команда устала от него

Бывший президент петербургского «Зенита» Леонид Туфрин заявил, что сине-бело-голубые устали от нынешнего главного тренера Сергея Семака.

«Я прочитал многих экспертов, и все боятся критиковать «Зенит» и Семака. Мне это совершенно непонятно! Команда в матче с «Рубином» вела со счётом 2:0, плохо начала второй тайм и упустила победу. Честно говоря, мне были непонятны замены со стороны Семака. Да, Глушенков не очень хорошо отыграл первый тайм, но его замена отрицательно сказалась на игре «Зенита». Мне кажется, что Максим затаил определённую обиду на Семака. С ним нужно просто поговорить и всё объяснить — он же профессиональный футболист, он всё бы понял.

Меня очень сильно удивили замены в конце матча с «Рубином». Семак же видел, что соперник начал давить. Выпусти высокого Алипа или даже Соболева, который помог бы на втором этаже. Почему Мантуан в эпизоде с голом остался один? Где были центральные защитники? По большому счёту два матча с «Ростовом» и «Рубином» пока не внушают оптимизма. Семак не управляет командой — он устал от команды, а команда устала от Семака. Я это буду повторять каждый раз. Не видно тренерской мысли, не видно, чтобы у кого-то горели глаза», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.