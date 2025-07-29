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«Спартак» снова стал единственным клубом РПЛ, обратившимся в ЭСК

«Спартак» снова стал единственным клубом РПЛ, обратившимся в ЭСК
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Московский «Спартак» стал единственным клубом Мир РПЛ, обратившимся в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по итогам 2-го тура чемпионата России. Красно-белые в субботу разгромно проиграли калининградской «Балтике» (0:3), главный арбитр встречи Сергей Карасёв удалил нападающего команды Деяна Станковича Антона Заболотного и хавбека Маркиньоса.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Кроме «Спартака», обращений в ЭСК не было», — приводит слова неназванного представителя службы коммуникации РФС «РИА Новости Спорт».

По итогам 1-го тура Российской Премьер-Лиги красно-белые также обращались в ЭСК. «Спартак» в 1-м туре чемпионата России обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0).

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