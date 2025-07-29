Солдатенко высказался о вратарской бригаде в «Торпедо»

Голкипер московского «Торпедо» Ростислав Солдатенко высказался о вратарской бригаде автозаводцев, а также рассказал о тренере вратарей чёрно-белых Даниэле Тудоре.

— Расскажи немного про вратарский коллектив «Торпедо», в который ты недавно вписался. Как у вас взаимодействие? Как работается с тренером вратарей Даниэлом Тудором?

— Всё отлично! Прекрасный коллектив. Пришёл в команду, меня сразу хорошо приняли. Нечего сказать, приятно работать с ними. Смотрю на них, любуюсь со стороны (улыбается). Здоровая конкуренция, что ещё надо, чтобы каждый из нас прибавлял? Поэтому всё нормально. Тренер вратарей Даниэл Тудор — просто топ! Очень интересные тренировки. Тем более мне как вратарю, у которого было за семь сезонов десять тренеров вратарей, уже хочется стабильности и работы по одной системе. А то один скажет одно, другой — другое. В итоге получалась каша. Но сейчас всё хорошо, слава богу.

— Насколько эти системы, подходы к работе различных тренеров вратарей отличались друг от друга? Или всё равно много общего?

— Везде всё различается. Общего ничего нет. Каждый говорит своё. Это же вратарские моменты, только мастера вратарского искусства поймут: «блоки, неблоки всякие»… (Смеётся). Все по-разному говорили, но… Тренер, при котором я почувствовал, что прибавил именно во взрослом футболе, – это Алан Феликсович Дзуцев. И вот я по его советам и установкам сейчас играю и двигаюсь на поле, — приводит слова Солдатенко официальный сайт клуба.