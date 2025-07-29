Евгений Алдонин: ЦСКА в первых турах выглядит качественно и зрелищно

Бывший футболист ПФК ЦСКА Евгений Алдонин оценил игру армейской команды в новом сезоне. Он считает, что команда выглядит неплохо и качественно, однако у армейцев пока далеко не всё получается.

«У ЦСКА в первых матчах не всё просто получается, но команда неплохо выглядит физически и в плане игры. Пока нет суперажурного футбола на протяжении всего матча, но ЦСКА местами выглядит достаточно качественно и зрелищно. Учитывая погодные условия и то, что у команды нет игрового ритма, важно набирать максимум очков. Это основная задача», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.