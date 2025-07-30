ЦСКА — «Локомотив»: во сколько начало матча Пути РПЛ Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 30 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московские ЦСКА и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

В минувшем сезоне команды дважды встречались в матчах Мир Российской Премьер-Лиги. В первом круге железнодорожники победили красно-синих со счётом 1:0. Во втором круге ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью со счётом 2:2.

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