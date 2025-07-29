Александр Канищев: Жерсон выходит на поле за «Зенит» как профессор

Российский экс-футболист Александр Канищев оценил новичка «Зенита» Жерсона. Бразильский полузащитник пополнил состав команды этим летом.

«Как Жерсон не оправдывает себя? Футболист показывает свои качества. Как сказал Аршавин, доктор наук выходит на поле. Действительно, Жерсон выходит на поле за «Зенит» как профессор. Ещё бы профессору больше и активнее двигаться, а также быть более агрессивным в атаке. Он много раздаёт и пасует — в этом плане он на голову выше многих. Но бразилец должен быть агрессивнее в финальной части — он нанёс всего один удар в матче с «Рубином». Игрок за такие деньги не должен просто раскатывать мячи, хотя очень важно вести игру», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.