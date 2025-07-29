«Без разницы». Сутормин — о возможном изменении лимита на легионеров

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Алексей Сутормин отреагировал на информацию о возможном ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России. Ранее появилась информация, что Министерство спорта России хочет ужесточить лимит до 10 легионеров в заявке команды и пяти на поле. Сейчас действует лимит, при котором клубы РПЛ могут иметь 13 легионеров в заявке, при этом одновременно на поле могут выходить лишь восемь.

— Как смотрите на возможное изменение лимита на легионеров?

— Без разницы, честно говоря. Как сделают, так и сделают. Мы люди подневольные, есть вышестоящие инстанции, которые больше понимают и принимают решения. Не думаю, что будет большая разница при новом лимите, — приводи слова Сутормина Odds.ru.

31-летний Сутормин перешёл в «Крылья Советов» летом этого года. Ранее футболист выступал за «Ростов», «Сочи», «Зенит» и «Оренбург».