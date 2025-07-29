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Сулейманов: сейчас я жизнерадостный, но нет гарантий, что в «Ростове» буду всегда играть

Сулейманов: сейчас я жизнерадостный, но нет гарантий, что в «Ростове» буду всегда играть
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Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов высказался о своём положении в новой команде. Он выразил удовлетворенность тем, что получает игровую практику.

«Прекраснейшие чувства от того, что начал играть. Сейчас я более или менее жизнерадостный, потому что сыграл определённое время. Конечно, печально за результат, потому что хочется получить положительный для всей команды. Но меня радует, что я играю. Опять же, у меня нет гарантий, что в «Ростове» я буду всегда играть и выходить. Всё может поменяться по щелчку», — сказал Тимур Сулейманов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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