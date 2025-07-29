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Жедсон Фернандеш подал документы на визу для поездки в Россию — Сузгун

Жедсон Фернандеш подал документы на визу для поездки в Россию — Сузгун
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Португальский полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш подал документы и заявление для получения визы для поездки в Россию, сообщает журналист Эртан Сузгун в социальной сети X (ранее Twitter). Сообщается, что автомобиль футболиста был замечен припаркованным у здания российского консульства.

Ранее стало известно, что стамбульский «Бешикташ» и московский «Спартак» согласовали между собой переход полузащитника. Сумма трансфера составит € 20 млн + € 5 млн в виде бонусов.

Фернандеш перешёл в «Бешикташ» из «Бенфики» летом 2022 года. За это время он принял участие в 131 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач. Действующее контрактное соглашение футболиста с турецким клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

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