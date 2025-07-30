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Шальке-04 — Герта: дата и время матча, где пройдёт, во сколько начало, где смотреть

«Шальке-04» — «Герта»: дата и время матча, где пройдёт, во сколько начало, где смотреть
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В пятницу, 1 августа, состоится матч открытия Второй Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Шальке-04» и «Герта». Игра пройдёт на стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Германия — Вторая Бундеслига . 1-й тур
01 августа 2025, пятница. 21:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Не начался
Герта
Берлин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем сезоне команды встречались дважды в матчах Второй Бундеслиги. В первом круге «Шальке-04» и «Герта» сыграли вничью со счётом 2:2. Во втором круге клуб из Гельзенкирхена одержал победу со счётом 2:1.

По итогам прошедшего розыгрыша турнира «Шальке-04» занял 14-е место, а «Герта» — 11-е.

Календарь Второй Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Второй Бундеслиги сезона-2025/2026
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