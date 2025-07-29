«Сассуоло» объявил о переходе канадского игрока ивуарийского происхождения из «Марселя»

Пресс-служба итальянского «Сассуоло» объявила о переходе полузащитника «Марселя» Исмаэля Коне на правах аренды с возможностью выкупа. За «Марсель» Коне выступал с 2024 года, вторую половину прошлого сезона канадец провёл в «Ренне» на правах аренды.

Исмаэль — универсальный полузащитник, способный сыграть центрального и атакующего хавбека. Действующий контракт канадца с «Марселем» рассчитан до конца июня 2029 года. В прошлом сезоне 23-летний футболист провёл 22 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коне в € 9 млн.