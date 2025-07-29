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Игрок «Ахмата» Ульянов оценил уровень Мохамеда Конате после возвращения в клуб

Игрок «Ахмата» Ульянов оценил уровень Мохамеда Конате после возвращения в клуб
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Голкипер грозненского «Ахмата» Вадим Ульянов оценил уровень нападающего Мохамеда Конате после возвращения в российский клуб. Форвард ранее провёл в команде из Грозного три года — с 2021-го по 2024-й. Последним клубом футболиста был «Эр-Рияд».

«Я не был знаком с Конате. Но сейчас вижу, что это хороший нападающий с мастерством, габаритами и хорошей борьбой на втором этаже. Уверен, что он поможет нам в будущем. Конкуренция — это всегда здорово. Каждый из нападающих будет доказывать своё место на поле. Не думаю, что конкуренция когда-то кому-то шла в минус. Все ребята всё понимают и работают на максимуме», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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