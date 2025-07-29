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«Бавария» продлила контракт с голкипером Свеном Ульрайхом

«Бавария» продлила контракт с голкипером Свеном Ульрайхом
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Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с вратарём Свеном Ульрайхом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

«Свен Ульрайх — воплощение надёжности: он выполняет свои обещания — в прямом смысле этого слова. Такие люди, как он, полезны для любой команды. Мы рады, что он проведёт с нами ещё один сезон», — приводит слова спортивного директора клуба Макса Эберля официальный сайт.

Ульрайх перешёл в «Баварию» в 2015 году из «Штутгарта». На сегодняшний день Ульрайх провёл 103 матча в составе «Баварии». Он девять раз выигрывал Бундеслигу, трижды — Кубок Германии, шесть раз — Суперкубок Германии, а также по одному разу — Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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