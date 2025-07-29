Тренер «Зенита-2» ответил, появились ли в системе клуба новые Де Брёйне

Главный тренер «Зенита-2» Константин Коноплёв ответил на вопрос, появились ли в системе санкт-петербургского клуба новые Кевины Де Брёйне. В 2022 году Коноплёв говорил, что в «Зените» есть молодые игроки с потенциалом бельгийского полузащитника «Наполи».

– В ноябре 2022 года вы говорили, что в системе «Зенита» есть футболист с потенциалом Кевина Де Брёйне. Есть ли такой сейчас?

– Пара фамилий в голове всплывает, — приводит слова Коноплёва издание «Спорт день за днём».

Напомним, перед стартом нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги главный тренер «Зенита» Сергей Семак привлёк полузащитника второй команды Вадима Шилова к тренировкам с основой.