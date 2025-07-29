Канищев: Семак — удобный тренер, который не перечит Медведеву. Таких людей любят

Российский экс-футболист Александр Канищев отреагировал на резонансное высказывание бывшего президента «Зенита» Леонида Туфрина. Ранее функционер заявил, что «Зенит» устал от главного тренера Сергея Семака, а Семак устал от «Зенита».

«Я очень уважаю мнение Леонида Туфрина. Это очень прекрасный человек, который прожил жизнь рядом с «Зенитом» и внутри клуба. Безусловно, есть большая доля истины в том, что он говорит. Тренеру нельзя долго работать в одной команде — ему становится сложнее мотивировать, а футболисты перестают его слышать и устают. Очень сложно говорить, что мешает «Зениту» или не мешает. Но факт, что тренер не должен работать в клубе по пять-шесть или 10 лет. Просто Семак — удобный тренер, который ничего особенного не просит и не перечит Медведеву. Таких людей любят, поэтому он и работает», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.