Заза Джанашия: «Локомотив» — претендент на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия поделился впечатлениями после матча 2-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Краснодаром». Игра прошла 26 июля на стадионе «Ozon Арена». «Локомотив» добыл гостевую победу со счётом 2:1.
«Не считаю победу «Локомотива» над «Краснодаром» сенсацией. Команда играет с сильными соперниками очень хорошо. «Локомотив» очень хорошо стартовал в этом сезоне, у команды никогда не было такого старта — всегда начинали плохо. Надо так и продолжать. «Локомотив» — претендент на чемпионство в этом сезоне РПЛ. У команды есть уверенность, пацанам нужно продолжать играть так, как они умеют. При этом для железнодорожников очень хорошо, что другие топ-клубы России теряют очки», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 29 июля 2025
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