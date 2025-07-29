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Заза Джанашия: «Локомотив» — претендент на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Заза Джанашия: «Локомотив» — претендент на чемпионство в этом сезоне РПЛ
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Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия поделился впечатлениями после матча 2-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Краснодаром». Игра прошла 26 июля на стадионе «Ozon Арена». «Локомотив» добыл гостевую победу со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34'     0:2 Батраков – 80'     1:2 Кобнан – 90+4'    

«Не считаю победу «Локомотива» над «Краснодаром» сенсацией. Команда играет с сильными соперниками очень хорошо. «Локомотив» очень хорошо стартовал в этом сезоне, у команды никогда не было такого старта — всегда начинали плохо. Надо так и продолжать. «Локомотив» — претендент на чемпионство в этом сезоне РПЛ. У команды есть уверенность, пацанам нужно продолжать играть так, как они умеют. При этом для железнодорожников очень хорошо, что другие топ-клубы России теряют очки», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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