«Полностью поддержал его решение». Голкипер «Торпедо» Солдатенко — об уходе Хосонова

Голкипер московского «Торпедо» Ростислав Солдатенко высказался об уходе полузащитника Хетага Хосонова, перешедшего в тольяттинский «Акрон», а также рассказал, с кем из игроков автозаводцев общается больше всего.

— Твой осетинский друг Хетаг Хосонов, к сожалению, достаточно быстро покинул команду после твоего прихода. Насколько расстроился от его перехода в «Акрон»? И кто твои главные приятели, друзья сейчас в «Торпедо»?

— Да, я расстроился, потому что, когда приходишь в команду, всегда легче, когда ты уже кого-то знаешь лично. Тем более мы с ним из одного города, знаю Хетага давно. Но, с другой стороны, я за него очень сильно порадовался: Хос грезил мечтой о Премьер-Лиге. Он хочет там играть. Поэтому я полностью поддержал его решение. Так что он молодец, только удачи ему желаю.

В «Торпедо» коллектив прекрасный. Больше всего общаюсь с Ираклием Манеловым, Сергеем Бородиным и Артуром Галояном, — приводит слова Солдатенко официальный сайт клуба.