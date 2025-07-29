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«Полностью поддержал его решение». Голкипер «Торпедо» Солдатенко — об уходе Хосонова

«Полностью поддержал его решение». Голкипер «Торпедо» Солдатенко — об уходе Хосонова
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Голкипер московского «Торпедо» Ростислав Солдатенко высказался об уходе полузащитника Хетага Хосонова, перешедшего в тольяттинский «Акрон», а также рассказал, с кем из игроков автозаводцев общается больше всего.

— Твой осетинский друг Хетаг Хосонов, к сожалению, достаточно быстро покинул команду после твоего прихода. Насколько расстроился от его перехода в «Акрон»? И кто твои главные приятели, друзья сейчас в «Торпедо»?
— Да, я расстроился, потому что, когда приходишь в команду, всегда легче, когда ты уже кого-то знаешь лично. Тем более мы с ним из одного города, знаю Хетага давно. Но, с другой стороны, я за него очень сильно порадовался: Хос грезил мечтой о Премьер-Лиге. Он хочет там играть. Поэтому я полностью поддержал его решение. Так что он молодец, только удачи ему желаю.

В «Торпедо» коллектив прекрасный. Больше всего общаюсь с Ираклием Манеловым, Сергеем Бородиным и Артуром Галояном, — приводит слова Солдатенко официальный сайт клуба.

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