«Сьон» ведет переговоры по продаже Антона Миранчука с клубами из России и Турции

Спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константен сообщил, что Антон Миранчук может покинуть стан швейцарской команды. Функционер ведёт переговоры по возможной продаже Миранчука в чемпионаты России и Турции.

«Может ли Антон покинуть «Сьон»? Я веду переговоры с клубами из России и Турции», — приводит слова Константена «РБ Спорт».

Напомним, Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года, ранее он играл за «Локомотив». В прошедшем сезоне Антон провёл в составе швейцарцев 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя ассистами.

В минувшем сезоне «Сьон» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 44 очка.