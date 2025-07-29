Игорь Колыванов назвал фаворита Кубка России в сезоне-2025/2026

Известный тренер Игорь Колыванов назвал «Краснодар» фаворитом Фонбет Кубка России по футболу, а также поделился мыслями о предстоящем матче «быков» с «Крыльями Советов» в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ. Встреча состоится сегодня, 29 июля.

«Начинается новый этап в Кубке России, где «Краснодар» однозначно является фаворитом, у него большой потенциал. Может быть, Мусаев даст другим футболистам выйти на поле в первом матче.

«Крылья Советов» играют в свой футбол, они умеют играть в короткую и среднюю передачу. Потенциал неплохой, команда достаточно молодая, могут преподнести сюрприз. Но если «Краснодар» выйдет с огромным желанием, с каким они играли на протяжении предыдущего года, их будет сложно обыграть», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти).