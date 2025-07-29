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«Барселона» представила новую форму в коллаборации с брендом Коби Брайанта

«Барселона» представила новую форму в коллаборации с брендом Коби Брайанта
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Каталонская «Барселона» представила вторую форму на сезон-2025/2026 от американского бренда Nike, которая выполнена в коллаборации с брендом легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Фото: ФК «Барселона»

«Эта форма отдаёт дань уважения легенде НБА, который всегда публично выражал своё уважение и восхищение ФК «Барселона», его стилем игры и игроками.

ФК «Барселона» и Nike делают смелый и знаковый шаг в мире клубной экипировки. Вторая форма сезона-2025/2026 заменит знаменитый логотип Swoosh на Kobe Sheath — логотип с мечом в ножнах, который является отличительной чертой бренда Коби Брайанта. В целом это часть сотрудничества легенды НБА и ФК «Барселона», рождённого из общей культуры спортивного совершенства, характерной для Брайанта, и являющейся частью ДНК «Барселоны». Эта новая разработка укрепляет связь между Nike и ФК «Барселона» и направлена на расширение влияния «менталитета Мамбы» и вдохновение новых поколений спортсменов как на поле, так и за его пределами», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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