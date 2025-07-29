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Игрок «Балтики» Гассама: очень хочу, чтобы клубы РПЛ участвовали в еврокубках

Игрок «Балтики» Гассама: очень хочу, чтобы клубы РПЛ участвовали в еврокубках
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Французский защитник «Балтики» Натан Гассама поделился мнением об отстранении российских команд от международных турниров. Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, не участвуют в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

«Я очень хочу, чтобы клубы РПЛ участвовали в еврокубках. Почему российские команды отстранены? Это очень хороший вопрос для политиков. Что во Франции говорят об отстранении России? Нормальные люди понимают, что футбол и политика — разные вещи», – приводит слова Гассама «РБ Спорт».

Гассама выступает за «Балтику» с 2023 года.

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