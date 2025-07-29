Смородская: нельзя называть победу «Локомотива» над «Краснодаром» сенсацией

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями после матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между железнодорожниками и «Краснодаром». Игра прошла 26 июля на стадионе «Ozon Арена». «Локомотив» добыл гостевую победу со счётом 2:1.

«Футболисты «Локомотива» — молодцы! Я смотрела матч с «Краснодаром», команда играла очень неплохо. Была жуткая жара, но футболисты думали на поле. Нельзя называть эту победу сенсацией, ведь все клубы по-разному вкатываются в сезон. «Краснодар» ещё себя покажет», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.