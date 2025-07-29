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Смородская: нельзя называть победу «Локомотива» над «Краснодаром» сенсацией

Смородская: нельзя называть победу «Локомотива» над «Краснодаром» сенсацией
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями после матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между железнодорожниками и «Краснодаром». Игра прошла 26 июля на стадионе «Ozon Арена». «Локомотив» добыл гостевую победу со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34'     0:2 Батраков – 80'     1:2 Кобнан – 90+4'    

«Футболисты «Локомотива» — молодцы! Я смотрела матч с «Краснодаром», команда играла очень неплохо. Была жуткая жара, но футболисты думали на поле. Нельзя называть эту победу сенсацией, ведь все клубы по-разному вкатываются в сезон. «Краснодар» ещё себя покажет», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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