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Зайнутдинов: «Динамо» — это клуб с амбициями, поэтому я здесь

Зайнутдинов: «Динамо» — это клуб с амбициями, поэтому я здесь
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Футболист сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов поделился эмоциями от перехода из «Бешикташа» в московское «Динамо».

«Очень рад присоединиться к семье «Динамо». Очень тепло пацаны приняли. Пятерых-шестерых человек знаю. Рад быть здесь с вами! Нагрузки у Георгиевича [Валерия Карпина] отличаются. Очень интенсивные тренировки. Я прошёл сборы, потихоньку прихожу в порядок. «Динамо» — это клуб с амбициями, поэтому я здесь. Хочется бороться за самые высокие места, золото — это, можно сказать, мечта», — сказал Зайнутдинов в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, Зайнутдинов выступал за «Бешикташ» с лета 2023 года, он перебрался в Турцию из ПФК ЦСКА. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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