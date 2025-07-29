Леонид Туфрин: «Зенит» — чемпион мира по пропущенным голам на последних минутах

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался по итогам матча 2-го тура Мир РПЛ с «Рубином». Игра завершилась со счётом 2:2, при этом по ходу встречи «Зенит» вёл в счёте в два мяча.

«Может, я высказываюсь резко, но это крик души. Очки в матче с «Рубином», в первую очередь, потерял Семак со своим тренерским штабом. У команды был недонастрой. Ничего не изменилось по сравнению с прошлым сезоном. Состав практически тот же, а в некоторых моментах футболисты просто не понимают друг друга. У команды было очень много потерь, особенно во втором тайме. Если взять анализ пропущенных «Зенитом» голов на последних минутах за последние 10 лет, мы чемпионы мира! Добавленное время в каждом матче — такой напряг для меня. И, как правило, «Зенит» пропускает. От кого это зависит?» — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.