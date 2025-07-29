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ЦСКА близок к продаже бразильского защитника Келлвена в «Палмейрас» за € 7 млн

ЦСКА близок к продаже бразильского защитника Келлвена в «Палмейрас» за € 7 млн
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Московский ЦСКА близок к завершению сделки по продаже защитника Келлвена в бразильский «Палмейрас» за € 7 млн, сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Отмечается, что замену Келлвену армейцы видят в 21-летнем Рамиро Ди Лучано, который выступает за аргентинский клуб «Банфилд». За Ди Лучано ЦСКА заплатит € 1,3 млн.

Келлвену 24 года, за армейцев он выступает с сентября 2023-го. В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 31 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Келлвена в € 5 млн.

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