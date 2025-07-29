«Бавария» отдала Ловро Звонарека в аренду в «Грассхоппер»

20-летний полузащитник «Баварии» Ловро Звонарек перешёл в швейцарский «Грассхоппер» на правах аренды до следующего лета. В предыдущем сезоне футболист выступал за австрийский «Штурм».

«Ловро Звонарек приобрёл ценный опыт в австрийской Бундеслиге и Лиге чемпионов в прошлом сезоне в составе «Штурма», где он сыграл свою роль в защите титула чемпиона Австрии. Теперь он сделает свои следующие шаги в Швейцарии и получит ещё больше игрового времени. Мы продолжим оказывать ему всестороннюю поддержку на этом пути», — приводит слова спортивного директора «Баварии» Кристофа Фройнда официальный сайт.

Звонарек перешёл в «Баварию» летом 2022 года из хорватского клуба «Славен Белупо». Футболист провёл 39 матчей за вторую команду, в которых забил 12 голов и отдал семь голевых передач. В январе 2024 года Звонарек дебютировал на основной состав клуба, а позднее получил профессиональный контракт до 30 июня 2027 года.