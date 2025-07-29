Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Уругвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Келлвена отреагировал на информацию о возможном переходе игрока ЦСКА в «Палмейрас»

Агент Келлвена отреагировал на информацию о возможном переходе игрока ЦСКА в «Палмейрас»
Комментарии

Футбольный агент Карлос Майнберг, представляющий интересы защитника ЦСКА Келлвена, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока армейцев в «Палмейрас».

«Я ничего не знаю о переходе Келлвена в «Палмейрас», — сказал Майнберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Келлвену 24 года, за армейцев он выступает с сентября 2023-го. В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 31 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Келлвена в € 5 млн. Действующий контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.

Материалы по теме
ЦСКА близок к продаже бразильского защитника Келлвена в «Палмейрас» за € 7 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android