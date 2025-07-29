Агент Келлвена отреагировал на информацию о возможном переходе игрока ЦСКА в «Палмейрас»

Футбольный агент Карлос Майнберг, представляющий интересы защитника ЦСКА Келлвена, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока армейцев в «Палмейрас».

«Я ничего не знаю о переходе Келлвена в «Палмейрас», — сказал Майнберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Келлвену 24 года, за армейцев он выступает с сентября 2023-го. В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 31 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Келлвена в € 5 млн. Действующий контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.