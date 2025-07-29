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Защитник «Спартака» Чернов близок к переходу в «Крылья Советов»

Защитник «Спартака» Чернов близок к переходу в «Крылья Советов»
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов близок к переходу в самарские «Крылья Советов». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сделка по переходу игрока должна быть закрыта в ближайшие несколько дней. Стороны сейчас обсуждают варианты соглашения — будет ли это аренда на год или полноценный трансфер. Ранее об интересе «Крыльев» к Чернову сообщал Sport24.

В минувшем сезоне Чернов принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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