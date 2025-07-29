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Агент Чернова подтвердил переговоры с «Крыльями Советов» по переходу из «Спартака»

Агент Чернова подтвердил переговоры с «Крыльями Советов» по переходу из «Спартака»
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Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Никиты Чернова, подтвердил переговоры с «Крыльями Советов» по возможному переходу.

«Мы разговариваем с «Крыльями Советов». У них серьёзная заинтересованность в Никите. Точно нельзя говорить, что он не остаётся в «Спартаке», — всё бывает. Но главный тренер на него не рассчитывает, а Никита хочет играть. Для профессионального игрока самое важное — находиться на поле. Исходя из этого, стараемся ему найти варианты, чтобы была игровая практика», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне Чернов принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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