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«Аль Джазира» согласовала контракт с Рошей и выкупит защитника у ЦСКА

«Аль Джазира» согласовала контракт с Рошей и выкупит защитника у ЦСКА
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша согласовал контракт с «Аль-Джазирой». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Опция выкупа защитника будет активирована в ближайшее время.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Роша попросил клуб отпустить его в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 30-летний Виллиан провёл 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на его счету девять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 6 млн. Роша выступает за ЦСКА с 2022 года.

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