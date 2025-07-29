«Аль Джазира» согласовала контракт с Рошей и выкупит защитника у ЦСКА

Защитник ЦСКА Виллиан Роша согласовал контракт с «Аль-Джазирой». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Опция выкупа защитника будет активирована в ближайшее время.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Роша попросил клуб отпустить его в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 30-летний Виллиан провёл 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на его счету девять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 6 млн. Роша выступает за ЦСКА с 2022 года.