В агентстве Роши подтвердили, что игрок близок к переходу в «Аль-Джазиру» из ЦСКА

В агентстве защитника ПФК ЦСКА Виллиана Роши подтвердили информацию о том, что игрок близок к переходу в «Аль-Джазиру».

«Роша очень близок к переходу в «Аль-Джазиру», — сообщили в агентстве Sferico Sport Management корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Роша попросил клуб отпустить его в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 30-летний Виллиан провёл 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на его счету девять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 6 млн. Роша выступает за ЦСКА с 2022 года.