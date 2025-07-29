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Созин: пускай ЦСКА отпускает Рошу, его отсутствия через туров пять мы уже не заметим

Созин: пускай ЦСКА отпускает Рошу, его отсутствия через туров пять мы уже не заметим
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Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на новости о том, что бразильский защитник Виллиан Роша близок к уходу из ПФК ЦСКА в «Аль-Джазиру».

«Раз Роша хочет уйти из ЦСКА – смысла держать его нет. Посмотрите на лидеров топ-клубов, которые просили их отпустить: Вендел саботирует игру за «Зенит», Барко растворился в «Спартаке», Бителло так и не вышел на свой уровень в «Динамо»… Вряд ли в ЦСКА хотят такого же с Рошей. Да, это лидер. Но поэтому нельзя допустить, чтобы лидер клуба превратился в его якорь.

Единственное, чего я не понимаю, – как Роша может стоить так мало. Если за Пиняева дают 10 млн, то за Рошу нужно просить не меньше. А глобально – пускай ЦСКА отпускает бразильца, на скамейке есть старательный Лукин, он кандидат в сборную России. Так что отсутствия Роши через пять туров, тем более в выстроенной системе, мы уже не заметим», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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