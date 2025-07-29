Игорь Колыванов: болельщикам ЦСКА неприятно, что Роша хочет уйти

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на новости о возможном уходе бразильского защитника Виллиана Роши из ПФК ЦСКА.

«Роша хочет уйти из ЦСКА, хотя у него действующий контракт. Наверное, высокая зарплата в клубе из ОАЭ — главная причина, почему Виллиан хочет покинуть армейцев. Конечно, болельщикам, руководству ЦСКА и партнёрам по команде неприятно, что Роша хочет уйти и просит его продать. Все будут возмущаться. Футбольная жизнь коротка, поэтому каждый в конце карьеры ищет место, где заработать. Возможно, Роше предложили сумасшедшие условия, поэтому он так себя ведёт. Его можно понять», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.