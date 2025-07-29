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Тренер вратарей «Ливерпуля»: клубу повезло, что за нас играет лучший голкипер мира

Тренер вратарей «Ливерпуля»: клубу повезло, что за нас играет лучший голкипер мира
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Тренер вратарей «Ливерпуля» Хави Валеро назвал Алисона Бекера лучшим голкипером в мире, отметив, что «красным» повезло заполучить бразильца в своё время. Алисон выступает за мерсисайдцев с 2018 года. Этим летом к «Ливерпулю» присоединился голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили.

«Алисон — лучший вратарь в мире, и он уже много лет находится на этом уровне. Поэтому наша задача и наша ответственность как тренеров — поддерживать высокие стандарты. Это большая ответственность, но мне уже доводилось сталкиваться с подобными трудностями в прошлом», — приводит слова Валеро официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, «Ливерпуль» — действующий чемпион Англии. «Красные» выиграли АПЛ в первый год работы Арне Слота главным тренером команды.

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