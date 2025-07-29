Ульянов рассказал, как в «Ахмате» реагируют на возможный переход Садулаева в ЦСКА

Вратарь «Ахмата» Вадим Ульянов рассказал, как в грозненском клубе реагируют на возможный переход полузащитника Лечи Садулаева в ЦСКА.

«В команде не обсуждают историю Лечи и ЦСКА. Это дела Лечи. Мы можем у него поинтересоваться, но никакого глобального обсуждения не происходило. Всё нормально, все ждали официального заявления. На данный момент он в нашем клубе и делает команду гораздо сильнее», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В завершившемся сезоне-2024/2025 25-летний Садулаев сыграл 35 матчей во всех турнирах. В его активе три забитых мяча и четыре голевые передачи.