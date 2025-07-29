Карраскаль попрощался с игроками «Динамо» перед трансфером во «Фламенго» — Касагранде

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль попрощался с партнёрами по команде и в ближайшее время вылетит в Бразилию для завершения перехода во «Фламенго». Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 12 млн.

Хорхе Карраскаль выступает за московское «Динамо» с лета 2023 года. Бело-голубые заплатили ЦСКА за трансфер полузащитника € 3,5 млн. За это время хавбек успел провести за «Динамо» 64 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.